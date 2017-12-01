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Задержан сообщивший о «минировании» офиса в Алматы

19 Декабря 2017 17:01 669
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Задержан сообщивший о «минировании» офиса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина, сообщивший ложную информацию о заминировании офиса, задержан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Во избежание возможных последствий полицейские выехали к названному мужчиной офисному зданию на пересечении улиц Толе би и Байтурсынова. Однако информация о его минировании не подтвердилась.

Полицейские направили силы на поиск анонима.

«Представители оперативных подразделений в кратчайшее время вычислили анонима и задержали его. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан гражданин А., 1995 года рождения, уроженец ЮКО, безработный, который совершил вышеуказанное преступление из хулиганских побуждений. В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ст. 273 УК РК, проводится досудебное расследование», - сообщила пресс-служба ДВД Алматы.

Вместе с тем, ДВД в очередной раз напоминает о том, что сообщение заведомо ложного сведения об акте терроризма является преступлением и влечет за собой уголовную ответственность.

 

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Ключевые слова: Алматы, Безопасность, Происшествия, МВД РК,
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Автор:

Альберт Ахметов

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