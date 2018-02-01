Задержан сбежавший осужденный из Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сбежавшего из столичного следственного изолятора осужденного задержали в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КУИС МВД РК.

«Чуть более суток понадобилось сотрудникам правопорядка, чтобы успешно завершить розыскные мероприятия по задержанию осужденного Аргимбаева Е. К., который в полдень 25 февраля совершил побег из следственного изолятора Астаны. Целенаправленная работа совместных сил правопорядка дала положительный результат», - сообщили в пресс-службе КУИС.

По информации ведомства, во время розыскных мероприятий, ближе к полуночи сотрудники Нуринского отдела внутренних дел ДВД Карагандинской области остановили легковую машину «Жигули» в районе села Ахмет.

«Во время проверки в салоне автомашины в качестве пассажира оказался разыскиваемый осужденный. При задержании осужденный сопротивления не оказал. За совершенный побег из мест лишения свободы санкция ст. 426 УК РК предусматривает до трех лет лишения свободы», - проинформировали в КУИС.



Напомним, 25 февраля 36-летний уроженец Карагандинской области Е. Аргимбаев, ранее судимый за кражу и грабеж, сбежал из СИЗО. Как сообщалось, находясь в прогулочном дворе, который расположен вплотную к одноэтажному корпусу здания, осужденный смог подняться на крышу, откуда сначала перепрыгнул локальное ограждение, а затем преодолел основное ограждение.