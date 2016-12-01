Задержан режиссер Талгад Жаныбеков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба задержала режиссера Талгада Жаныбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на адвоката Серика Айтбаева.

Как сообщил адвокат, по версии следствия режиссер фильма «Феникс» подозревается в том, что незаконно получал заработную плату, тем самым присвоил бюджетные средства.

«Он находился под подпиской о невыезде, два месяца он проходил подозреваемым. Он работал и получал заработную плату. То есть это было не хищение денег, это была работа. Антикоррупционная служба задержала сегодня Талгада. У нас есть три дня, чтобы обжаловать действия следствия. Санкции суда обжалуем», - сказал адвокат.

Напомним, 12 июля казахстанский режиссёр Т.Жаныбеков публично обвинил министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы в вымогательстве. После громкого заявления, министр в целях защиты чести и достоинства нанял адвоката и подал в суд на режиссёра. Судом режиссер был признан виновным и ему был назначен штраф в размере 500 МРП.