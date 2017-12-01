Задержан глава Туркестанского городского суда по подозрению в мошенничестве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Задержан председатель Туркестанского городского суда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбюро по противодействию коррупции.

«Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Южно-Казахстанской области пресечена преступная деятельность председателя Туркестанского городского суда О. Серикбаева. Подозреваемый под предлогом оказания содействия в смягчении наказания подсудимому путем обмана получил 3 млн тенге от его представителя», - отмечается в сообщении.

С учетом собранных доказательств деяния О. Серикбаева квалифицированы по ст. 190 ч.3 п.1,2 УК РК (мошенничество, совершенное в крупном размере лицом, занимающим ответственную государственную должность), пояснили в Нацбюро.

22 декабря с санкции Есильского районного суда города Астаны О. Серикбаев заключен под стражу.Досудебное расследование продолжается.