Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -12 °С
Алматы: -3 °С
USD 332.68 EUR 394.16
RUB 5.70 CNY 50.62
Новости
Вся лента >>>

Задержан глава Туркестанского городского суда по подозрению в мошенничестве

23 Декабря 2017 14:07 710
Поделиться:
Задержан глава Туркестанского городского суда по подозрению в мошенничестве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Задержан председатель Туркестанского городского суда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбюро по противодействию коррупции.

«Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Южно-Казахстанской области пресечена преступная деятельность председателя Туркестанского городского суда О. Серикбаева. Подозреваемый под предлогом оказания содействия в смягчении наказания подсудимому путем обмана получил 3 млн тенге от его представителя», - отмечается в сообщении.

С учетом собранных доказательств деяния О. Серикбаева квалифицированы по ст. 190 ч.3 п.1,2 УК РК (мошенничество, совершенное в крупном размере лицом, занимающим ответственную государственную должность), пояснили в Нацбюро.

22 декабря с санкции Есильского районного суда города Астаны О. Серикбаев заключен под стражу.Досудебное расследование продолжается.

 

 

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Южно-Казахстанская область, Суды,
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив