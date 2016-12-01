Задержан экс-глава КНБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности РК осуществляется досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц государственных органов, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 26 декабря по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.185 ч.3 («Разглашение государственных секретов») и ст. 362 ч.3 («Превышение власти и должностных полномочий») Уголовного кодекса РК, задержаны Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич.

Указанные лица в порядке ст.128 Уголовно-процессуального кодекса РК водворены в следственный изолятор КНБ.

По местам жительства подозреваемых и их родственников проведены обыски, изъяты вещественные доказательства.

Расследование продолжается, о его ходе и результатах будет сообщено дополнительно.



Нартай Дутбаев работал председателем Комитета государственной безопасности Республики Казахстан (11.12.2001-22.02.2006).