Задержан бывший генпрокурор Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Бывший генеральный прокурор Узбекистана Рашитжон Кадиров задержан по подозрению во взятке, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РУ.

Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора Р. Кадирова по статьям 165, 205, 210 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Статьи предусматривают обвинение в вымогательстве, получении взятки и в превышении должностных полномочий.

По сообщению Генпрокуратуры РУ, 23 февраля Р. Кадиров задержан в порядке статьи 221 уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан.

В настоящее время ведется следствие.