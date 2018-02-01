Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -16 °С
Алматы: 1 °С
USD 319.65 EUR 393.33
RUB 5.67 CNY 50.47
Скачать

Задержан бывший генпрокурор Узбекистана

24 Февраля 2018 14:13 692
Поделиться:
Задержан бывший генпрокурор Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Бывший генеральный прокурор Узбекистана Рашитжон Кадиров задержан по подозрению во взятке, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РУ.

Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора Р. Кадирова по статьям 165, 205, 210 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Статьи предусматривают обвинение в вымогательстве, получении взятки и в превышении должностных полномочий.

По сообщению Генпрокуратуры РУ, 23 февраля  Р. Кадиров задержан в порядке статьи 221 уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан.

В настоящее время ведется следствие.

 

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Узбекистан,
Поделиться:

Автор:

Мирас Куандыков

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
Касымова Эльмира
954-047
rusred@inform.kz
Архив