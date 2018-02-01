Задержан бывший генпрокурор Узбекистана
24 Февраля 2018 14:13 692
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ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Бывший генеральный прокурор Узбекистана Рашитжон Кадиров задержан по подозрению во взятке, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РУ.
Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора Р. Кадирова по статьям 165, 205, 210 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Статьи предусматривают обвинение в вымогательстве, получении взятки и в превышении должностных полномочий.
По сообщению Генпрокуратуры РУ, 23 февраля Р. Кадиров задержан в порядке статьи 221 уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан.
В настоящее время ведется следствие.
Ключевые слова: Узбекистан,
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