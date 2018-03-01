Заболеваемость бруцеллезом среди людей выявляется в 12-15 регионах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане в последние годы сохраняется нестабильная ситуация по бруцеллезу среди животных. Человек заражается бруцеллезом, употребляя мясо и молоко больных животных, рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Гулиям Тагаева.

По словам Г.Тагаевой, заболеваемость людей выявляется ежегодно в среднем на 12-15 регионах области. К примеру, в прошлом году такие случаи зарегистрированы в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Курчатове, Абайском, Аягозском, Бескарагайском, Глубоковском, Жарминском, Зайсанском, Кокпектинском, Курчумском, Тарбагатайском, Уланском, и Урджарском районах.



88-94 процента больных - это жители сельской местности, непосредственно контактирующие с источником инфекции, то есть нездоровыми животными, остальные 6-12 процентов - горожане, которые заражаются в основном при употреблении мясных, молочных продуктов, приобретенных в точках неорганизованной уличной торговли. 70-75 процентов заболевших - люди трудоспособного возраста. Примечательно, что в 72-79 % случаев болеют мужчины, непосредственно осуществляющие уход за животными, кормление, не соблюдающие правила личной гигиены.



«Бруцеллез представляет собой заразное заболевание, вызываемое мелкими болезнетворными бактериями (бруцеллами), приводящее к длительной потере трудоспособности. Загрязненные этими выделениями почва, вода, корм, а также молоко и молочные продукты долго остаются зараженными. Бруцеллы малоустойчивы к высокой температуре. В жидкой среде при плюс 60 С0 они погибают через 30 минут, при плюс 80-85 С через 5 минут, при ки¬пячении - моментально. Под действием прямых солнечных лучей бруцеллы гибнут через 4-5 часов, в почве сохраняют жизнеспособность до 100 дней, в воде - до 114 дней. Длительно сохраняются в пищевых продуктах. Обла¬дают большой устойчивостью к воздействию низких температур (в заморо¬женном мясе сохраняются до 5 месяцев, в молочных продуктах - до 1,5 ме¬сяцев)», - разъясняет врач Г.Тагаева.

По ее словам, люди, не принимающие необходимых мер предосторожности при уходе за больным скотом, заражаются через руки, загрязненные навозом и выделениями животного, при употреблении в пищу сырого молока и брынзы от больных бруцеллезом животных, особенно от овец и коз.

При заболевании бруцеллезом больной отмечает повышение температуры (выше 37,5 градусов - 5 дней и более), общую слабость, быструю утомляемость, головную боль, нарушение сна, озноб, потливость, наблюдаются боли в мышцах, пояснице и суставах (в том числе изменение их формы). При появлении указанных симптомов необходимо обратиться в медицинское учреждение для своевременного получения квалифицированной помощи. Отсутствие лечения приведет к осложнениям, таким как нарушение детородной функции (как у женщин, так и у мужчин), поражения нервной, опорно-двигательной и сердечнососудистой систем и в итоге к инвалидности.

Г. Тагаева еще раз подчеркивает, что о правилах санитарной гигиены надо помнить всегда. «Не покупать на улице молоко, сметану, шашлыки и мясо, ведь все эти продукты можно купить на рынке, где они проходят ветеринарный контроль. Употреблять в пищу молоко и мясо, прошедшее достаточную термическую обработку (молоко - после кипячения, мясо - после варки небольшими кусками в течение 3 часов, при разделке мяса использовать перчатки.

А при уходе за животными необходимо носить резиновые сапоги, перчатки, специальные халаты, фартуки/косынки, которые необходимо стирать отдельно от остальной одежды, после проведенных работ тщательно мыть руки. Очищать скотный двор от навоза, так как возбудитель сохраняется в навозе в течение полугода, проводить профилактическую дезинфекцию средствами, разрешенными в Казахстане.

Фото: syl.ru