За звонящий в суде телефон наказали атырауского адвоката

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За звонящий в ходе судебного процесса телефон в Атырау адвокат подвергнут административному наказанию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Атырауский городской суд при рассмотрении гражданского дела привлек к административной ответственности адвоката истца М. за неуважение к суду. Было установлено, что в ходе судебного разбирательства у адвоката, представлявшего интересы истца, зазвонил сотовый телефон. Председательствующим по делу ему было сделано замечание о необходимости сдачи мобильного телефона при входе в зал ожидания суда. При повторном рассмотрении этого же дела у адвоката вновь зазвонил телефон. Однако на замечание судьи правонарушитель М., перебивая участников процесса, начал препираться с судьей, тем самым допустив нарушение установленных в суде правил. Постановлением суда М. признан виновным по ч.1 ст.653 КоАП Республики Казахстан и подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 45 380 тенге», - сообщили в пресс-службе областного суда.

При рассмотрении дела о допущенном на судебном заседании нарушении, адвокат М. признал, что торопился в зал судебного заседания и забыл положить телефон в ящик, пояснили в пресс-службе.