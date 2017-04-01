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За звонящий в суде телефон наказали атырауского адвоката

За звонящий в суде телефон наказали атырауского адвоката
7 Апреля 2017 04:56 240

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За звонящий  в ходе судебного процесса телефон в Атырау адвокат   подвергнут административному наказанию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Атырауский городской суд при рассмотрении гражданского дела  привлек  к  административной  ответственности адвоката истца М. за неуважение к суду. Было установлено, что в ходе судебного разбирательства у адвоката, представлявшего интересы истца, зазвонил сотовый телефон.  Председательствующим по делу ему было сделано замечание о необходимости сдачи мобильного телефона  при входе в зал ожидания суда. При повторном рассмотрении этого же дела у адвоката вновь зазвонил телефон. Однако на замечание судьи  правонарушитель М.,   перебивая участников процесса, начал препираться с судьей, тем самым допустив нарушение установленных в суде правил. Постановлением суда М. признан виновным по ч.1 ст.653 КоАП Республики Казахстан и подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 45 380 тенге», - сообщили в пресс-службе областного суда.

При рассмотрении дела о допущенном на судебном заседании нарушении, адвокат М. признал,  что торопился в зал судебного заседания и забыл положить телефон в ящик, пояснили в пресс-службе.

 

 

Автор: А. Соколов
Ключевые слова: Атырауская область, Суды,
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