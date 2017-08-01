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За взятку аким сельского округа выплатит 6,2 млн. тенге штрафа в Атырауской области

За взятку аким сельского округа выплатит 6,2 млн. тенге штрафа в Атырауской области
14 Августа 2017 00:03 368

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За взятку аким Аксайского сельского округа Атырауской области выплатит 6,2 млн. тенге штрафа, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Завершено досудебное расследование в отношении акима Аксайского сельского округа Д. Доскалиева, получившего взятку в сумме 185 тыс. тенге от индивидуального предпринимателя за подписание согласования (бегунок) на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в поселке Аксай. 

Приговором Атырауского городского суда Доскалиев осужден к выплате штрафа в сумме 6,2 млн. тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и конфискацией имущества, приобретенного заведомо незаконным путем», - сообщает департамент Национального бюро по противодействию коррупции по Атырауской области.

 

Автор: А. Соколов
Ключевые слова: Атырауская область, Суды,
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