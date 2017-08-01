АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За взятки осуждены сотрудники КПП «Рубеж» в Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Завершено досудебное расследование в отношении сотрудников контрольно-пропускного пункта «Рубеж» МПС ДВД Атырауской области Нурланова Б., Махауова Б., Ниеталиева Р., которые за беспрепятственный проезд через КПП «Рубеж» на территорию Республики Казахстан на системной основе получали от представителей субъектов предпринимательства взятки. Сумма взяток составляла от 900 до 5 000 российских рублей или в эквиваленте от 5 000 до 27 000 тенге», сообщили в департаменте Национального бюро по противодействию коррупции по Атырауской области.

Приговором Курмангазинского районного суда виновные осуждены к выплате штрафов: Б.Нурланов в размере 2,7 млн тенге, Б. Махуов- более 760 тыс. тенге, Р. Ниеталиев - 324 тыс. тенге. Признанные виновными в получении взяток пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах, а также лишены специальных званий. У них конфисковано имущество, приобретенное заведомо незаконным путем.