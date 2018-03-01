За выдачу дубликатов дипломов велись поборы в колледжах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления государственных услуг ВКО Ерхат Жалелов озвучил результаты проверки оказания госуслуги «Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном образовании», которую провели по заданию Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции в средне-специальных учебных заведениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Оглашение состоялось на базе колледжа обслуживания, где прошло заседание управления государственных услуг, руководства колледжей и управления образования. При оглашении результатов проверки демонстрировалось отснятое видео.

Е. Жалелов подчеркнул, что дубликаты дипломов об образовании должны выдаваться бесплатно и без разного рода проволочек, но в реальной действительности всё это происходит по-другому. В 2017 году, учреждениями ТиПО области, было выдано 639 дубликатов документов об образовании. Из них через ЦОН - 115, через услугодателей в бумажной форме - 524.

В ходе проверки установлено, что в основном при оказании этой госуслуги допускаются такие нарушения, как нарушение срока оказания государственных услуг, истребование лишних документов, незаконное требование оплаты за оказание госуслуги. За 2017 год нарушение срока допущены Восточно-Казахстанским сельскохозяйственным колледжем, Колледжем агробизнеса и экономики Казпотребсоюза и другими.

Кстати, в некоторых учреждениях говорили, что получить дубликат через ЦОН невозможно и требовали прийти в колледж за документами лично. В других колледжах бывших выпускников просили поместить заявление об утрате диплома в газету или принести архивную справку. Больше всех отличились колледжи Усть-Каменогорска, Семея и Тарбагатайского района.

«За предоставление дубликатов дипломов в некоторых колледжах этих городов и районов необоснованно требовали плату, - сказал глава управления госуслуг - Проведённый анализ свидетельствует о ненадлежащей работе органов образования на местах, низкой правовой грамотности сотрудников образовательных учреждений, отсутствии контроля над качеством оказания госуслуг со стороны их руководителей».

Следует отметить, «тайный покупатель» в ходе разговора с представителем организации образования отмечал, что находится в другом районе или городе и спрашивал о возможности получения госуслуги через центры обслуживания населения. Однако указанные организация образования настаивали на том, что услугополучателю необходимо явиться в колледж.

Подать обьявление в газету об утрате диплома и признании его недействительным потребовали Глубоковский аграрный, Шемонаихинский, Тарбагатайский, Риддерский аграрно-технический колледжи, колледж «Жастар», медицинский колледж «Семей», Медицинский колледж «Авиценна», колледж «Кайнар», Гуманитарно-экономический колледж, Восточно-Казахстанский технико-экономический колледж, Усть-Каменогорский колледж экономики и финансов.

В Восточно-Казахстанском юридическом колледже и Семейском гуманитарно-юридическом колледже сказали «тайному покупателю» обратиться в мае или июне 2018 года, так как сейчас у них отсутствуют бланки дипломов. В Электротехническом колледже потребовали архивную справку. А в Тарбагатайском колледже, сотрудники которого не только неправильно проконсультировали о возможности получения услуги через ЦОН, но и потребовали трудовую книжку услугополучателя, подачи объявления в газету, оплату за диплом (сумму не назвали), и справку об утере диплома из органов внутренних дел.

«Дубликаты документов о техническом и профессиональном образовании должны выдаваться на бесплатной основе», - еще раз подчеркнул Е. Жалелов.

«Мы предполагали, что нарушения могут быть допущены частными организациями. Однако они допускаются и государственными организациями ТиПО», - отметил глава управления госуслуг.

Управлению образования рекомендовано до 30 марта принять меры по возврату незаконно полученных средств за дубликаты дипломов.



Фото: egov.kz