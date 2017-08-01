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За тысячу тенге выставлен на торги футбольный клуб «Шахтер» в Караганде

За тысячу тенге выставлен на торги футбольный клуб «Шахтер» в Караганде
17 Августа 2017 20:07 257

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Футбольный клуб «Шахтер» в Караганде с многолетней историей будет передан на торгах в доверительное управление с правом выкупа всего за одну тысячу тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций в Караганде руководитель управления государственных активов и закупок Карагандинской области Мурат Кадеков, в настоящий момент проводится предпродажная подготовка.

За тысячу тенге выставлен на торги футбольный клуб «Шахтер» в Караганде

«Проводится предпродажная подготовка АО «Футбольный клуб «Шахтер» - это проведение конкурсных процедур на определение оценщика, предоставление отчета об оценке, подготовка документов для «заливки» на веб-портал, проведение заседания тендерной комиссии», - сказал Мурат Кадеков.

Он отметил, что стартовая цена клуба - всего одна тысяча тенге. При этом лицо, которое возьмет объект в доверительное управление с правом выкупа, должно погасить кредиторскую задолженность в размере 208 миллионов тенге.

«Реальная стоимость клуба - как раз 208 миллионов тенге», - сказал Мурат Кадеков.

 

 

Ключевые слова: Карагандинская область, Спорт,
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