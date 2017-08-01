За тройное убийство осудили двух подростков на 11 и 12 лет в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области оглашен приговор по резонансному уголовному делу о совершении тройного убийства, сообщается на сайте Акмолинского областного суда.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам оглашен приговор по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних граждан, осужденных за убийство троих жителей села Дмитриевка Бурабайского района, совершение грабежа, кражу имущества и похищение личных документов.



Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, второму на 11 лет. С осужденных в пользу потерпевшей стороны взыскали материальный ущерб и моральный вред.

"Кроме того, частным постановлением суда доведено до сведения Бурабайского районного акимата о недостаточной работе акима сельского округа, районного отдела образования, местной полиции, которые явились условиями, способствующими совершению особо тяжких преступлений несовершеннолетними", - сообщает пресс-служба областного суда.

После оглашения приговора судя С.Баймагамбетов провел брифинг для представителей СМИ.