За сокращение разрешительных процедур в строительстве выступил мажилисмен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За сокращение разрешительных процедур строительной отрасли выступил депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня получила широкое распространение продажа не строительных компаний с их основными средствами производства и прочими активами, а полученные лицензии, дающие право участия в госзакупках и других тендерах для строительства объектов. В интернете вы найдёте широкий прейскурант таких компаний, платите только деньги. В итоге государственные проекты реализуют не компании, которые имеют опыт работы, реально располагают техникой и квалифицированными кадрами, а люди, которые купили лицензию. Поэтому у нас заваливаются дома, а построенные производственные объекты простаивают», - сказал Аманжан Жамалов на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атмекен».

Депутат добавил, что серьёзной проблемой остаются разрешительные процедуры строительной отрасли.

«Комитет по строительству бойко докладывает о снижении административного давления на бизнес. На практике управление архитектуры акимата, которое де-факто является основным органом, дающим разрешение на строительство, фактически «футболит» предпринимателей. На встрече с бизнесом прозвучало мнение - управление архитектуры и градостроительства тянет экономику РК назад. Это в Алматы дословно вам привожу, что говорили бизнесмены. Это действительно так», - пояснил Аманжан Жамалов.

По его словам, в 2017 году в управление архитектуры и градостроительства акиматов областей, городов Астана и Алматы поступило около 100 тысяч обращений физических и юридических лиц.





«Из которых удовлетворено только 20 тысяч, 80 тысяч обращений не нашли поддержку. А это значит, что страна не досчитала на эту цифру новых предприятий, казна не получила налоги от них, а с социальной точки зрения не было создано новых рабочих мест, на создание которых нас все время нацеливает наш Президент.80 из 100 профильных предпринимателей скажут, что получить разрешение на строительство крайне сложно и практически невозможно», - заключил Аманжан Жамалов.



