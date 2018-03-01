За счет местных грантов устраняют дефицит врачей в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ -12 студентов Курчумского района обучаются в Государственном медицинском университете в городе Семее на гранте акима на сегодняшний день в рамках реализации программы «С дипломом в село». Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил аким района Сейсенгазы Чукаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По программе «С дипломом в село» в 2017 году за счет средств республиканского бюджета для приобретения жилья выделены бюджетные кредиты и выплачены подъемные пособия.

«Сейчас многие молодые специалисты сталкиваются с проблемой жилья. Ребята после учебы в государственных университетах возвращаются к нам, где мы предоставляем все оптимальные условия. Все для того, чтобы трудились и реализовывали свой профессиональный потенциал. Могу сказать, что на сегодняшний день наш район обеспечен специалистами в области здравоохранения на 99 %», - отметил аким Курчумского района Сейсенгазы Чукаев.