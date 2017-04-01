За счет инвесторов планируют построить ТЭЦ в Кокшетау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Малик Мурзалин провел ряд встреч с инвесторами. Состоялись переговоры с членом Совета директоров компании «BI Group» Бауржаном Исабаевым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере строительства в Акмолинской области.

В частности, рассматривалось дальнейшее развитие жилищного строительства в городе Кокшетау, пригородной зоне, а также строительство дорог в рамках программы развития Щучинско-Боровской курортной зоны. Об этом сообщает пресс-служба акима Акмолинской области.

Кроме того, глава региона М. Мурзалин принял инвесторов американо-южнокорейско-турецкого консорциума «ВAK Consulting Engineers». Во время встречи М. Мурзалина с представителями консорциума были обсуждены вопросы строительства ТЭЦ в областном центре.

В ходе беседы глава региона отметил, что строительство ТЭЦ в городе Кокшетау имеет большое значение для социально-экономического развития Акмолинской области и является на сегодняшний день одним из востребованных проектов. В настоящее время уже разработано технико-экономическое обоснование, требуется определиться с потенциальными подрядчиками.

Руководитель консорциума «ВAK Consulting Engineers» Фахим Ел-Хори поблагодарил за теплый прием руководство области и подчеркнул, что их компания имеет более чем 25-летний опыт в реализации аналогичных проектов в сфере энергетики в мире и выразил готовность в строительстве ТЭЦ.

В завершение встречи М. Мурзалин сказал, что регион открыт для всех инвесторов, заинтересованных во взаимовыгодном сотрудничестве.

Напомним, что к проекту проявили интерес уже несколько зарубежных компаний. В целом, строительство ТЭЦ в городе Кокшетау мощностью 180 МВт (электрическая) и 450 Гкал/ч (тепловая) позволит осуществить замену устаревших и экономически неэффективных тепловых мощностей мелких отопительных котельных на высокоэффективный комбинированный способ производства электрической и тепловой энергии, повысить надежность и устойчивость обеспечения электрической и тепловой энергией населения и промышленных предприятий.



