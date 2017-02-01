За счет чего планируется добиться роста ВВП в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов пояснил, за счет чего планируется добиться роста ВВП в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы планируем рост ВВП не менее 2%, естественно, есть большое количество задач, которые необходимо решить для того, чтобы этот рост был достигнут», - сказал Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам заседания Правительства.

Как отметил министр, поставленные задачи рассчитаны исходя из прогнозов по ситуации в экономике.

«В машиностроении ожидается рост порядка 13%. Достаточно хорошего роста ожидаем в транспорте и логистике порядка 4%. В сельском хозяйстве, несмотря на то, что в прошлом году был рекордный урожай, тем не менее, рост продолжиться на 2,5%. Ожидаем оживление торговли, это достаточно значимый сектор в структуре ВВП. Ожидаем, что там будет порядка 3% роста. То есть, это ключевые сектора, которые будут влиять на рост ВВП в целом», - пояснил Сулейменов.

Министр также затронул вопрос налоговых поступлений в бюджет.

«Если говорить про поступления налогов, очевидно, что поступление налогов в общем и целом будет соответствовать структуре ВВП. То есть, горнодобывающий сектор будет оставаться и в этом году ключевым источником пополнения бюджетных средств. Мы обрабатывающую промышленность и малый и средний бизнес стараемся от налогов избавить. Но промышленность, которая крепко стоит на ногах, она несет полноценную налоговую нагрузку», - добавил министр.