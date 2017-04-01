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За ремонт попавшей в дорожную яму машины костанаец взыскал 2,5 млн. тенге

За ремонт попавшей в дорожную яму машины костанаец взыскал 2,5 млн. тенге
10 Апреля 2017 18:51 238

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Житель Костаная добился в суде взыскания с дорожно-ремонтной компании 2,5 млн. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ». Эти деньги составили ущерб, нанесенный машине истца, которая попала в яму на дороге областного центра.

Как сообщили в пресс-службе Костанайского облсуда, инцидент произошел в марте прошлого года, но добиться возмещения ущерба пострадавшему удалось только сейчас. Машина костанайца марки Volkswagen Passat въехала в неогражденную и непомеченную яму, покрытую талой водой, размерами более 3 метров. Автомобиль получил серьезные повреждения. Водитель доказал в суде, что у него не было возможности затормозить, так как предупреждающие знаки у ямы никто не установил. 

Суд выяснил, что проведение ремонтных работ на дорогах в южной части города Костаная регламентировалось договором между акиматом областного центра и частной фирмой, однако положенные работы компания не выполнила.

В результате суд  удовлетворил иск пострадавшего автовладельца, решив  взыскать с дорожно-ремонтного предприятия в его пользу сумму материального ущерба в размере 2,5 млн. тенге.

 

 

Ключевые слова: Костанайская область, Суды, Транспорт,
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