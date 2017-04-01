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За распространение фальшивых долларов осуждена преступная группа в Костанае

За распространение фальшивых долларов осуждена преступная группа в Костанае
6 Апреля 2017 12:07 510

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Группа фальшивомонетчиков, распространявшая поддельные доллары, осуждена в Костанае, сообщает корреспондент МИА «Казинформ». Фальшивки были изготовлены за границей, и отличить их от настоящих было очень сложно.

По информации Службы экономических расследований департамента госдоходов Костанайской области, преступная группа занималась «неоднократным сбытом поддельных долларов США в обменные пункты. На момент, когда данные лица были установлены, им удалось сбыть 8 купюр номиналом 100 долларов США».

Следствие выяснило, что поддельные доллары отличались высоким качеством полиграфии и отпечатаны в типографии, расположенной в дальнем зарубежье.

Во время рассмотрения уголовного дела в суде преступники полностью признали вину. Приговором суда, учитывая признание и раскаяние, виновным назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 5 лет.

Ключевые слова: Суды, Костанайская область,
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