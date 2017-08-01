За пышную свадьбу сына уволили директора библиотеки в Таджикистане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Таджикистана уволил директора Национальной библиотеки Сайфиддина Назарзода за пышную свадьбу сына, сообщает news.tj.

Избранный в середине июля этого года членом-корреспондентом Академии наук Таджикистана директор Национальной библиотеки Сайфиддин Назарзода распоряжением президента страны уволен 15 августа. Причиной стало нарушение Назарзода норм закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов».

О нарушениях норм закона Сайфиддином Назарзода, допущенных им на свадьбе сына, рассказывалось в сюжете новостной программы «Ахбор» на государственном телеканале.

По данным телеканала, свадьбу своему сыну Фирдавсу уволенный директор Нацбиблиотеки сыграл 30 июля в столичном ресторане «Шоира Люкс». В торжестве, по данным журналистов, приняли участие свыше 300 гостей, хотя согласно закону на свадьбе не должно быть больше 150 гостей.

Сайфиддин Назарзода после выхода репортажа на госканале в соцсетях и в ряде СМИ заявил, что он не нарушал закон, а обвинения в его адрес являются происками его врагов.

60-летний Сайфиддин Назарзода был назначен директором библиотеки в декабре 2014 года.

Эмомали Рахмон в своем выступлении, посвященном 10-й годовщине принятия закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», 11 июля поручил Министерству юстиции, Национальному центру законодательства, другим соответствующим структурам и органам в течении двух месяцев представить правительству свои заключения по вопросу освобождения от занимаемых должностей госслужащих, сотрудников органов правопорядка и военных структур, а также увеличения в разы суммы штрафа для предпринимателей и состоятельных людей, религиозных деятелей и других лиц, не соблюдающих требования закона.

«Следует отметить, что в большинстве случаев нарушителями требований действующих законов являются должностные лица, госслужащие, сотрудники органов правопорядка, предприниматели и состоятельные люди, а также их дети и близкие родственники, которые самовольно проводят пышные мероприятия, выходящие за рамки действующих законов, не соблюдают требования правил дорожного движения и не препятствуют езде своих детей в учебные заведения на дорогих автомашинах», - заявил тогда президент.

В конце прошлой недели в закон об упорядочении традиций и обрядов президент предложил внести поправки, согласно которым члены правительства, председатели областей, городов и районов, другие государственные лица, госслужащие, судьи, работники органов прокуратуры, безопасности, внутренних дел, госфинконтроля и борьбы с коррупцией, сотрудников налоговых, таможенных органов, военнослужащие за нарушение ими и их детьми требований закона будут освобождены от должности в соответствии с законодательством РТ.



Распоряжением президента РТ новым директором Национальной библиотеки Таджикистана назначен работавший до этого проректором Таджикского национального университета Абдусалом Мирализода.



Фото: сайта akhbor.com