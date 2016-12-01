За полгода в Турции арестовали 1656 человек за экстремизм в соцсетях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МВД Турции сообщило в субботу об аресте 1 тысячи 656 человек за пропаганду терроризма в соцсетях за последние шесть месяцев.

«За полгода по отношению к 3 тысячам 710 лицам было начато судебное разбирательство по подозрению в пропаганде терроризма в социальных сетях, 1 тысяча 656 человек арестованы по решениям судов. По отношению к ним выдвинуты обвинения в пропаганде терроризма, розни и насилия, а также публичном оскорблении руководящих лиц государства», - цитирует заявление министерства РИА Новости

В нем отмечается, что 1 тысяча 203 человека осуждены условно, 767 освобождены после допросов.

«Расследование по отношению к 84 подозреваемых продолжается», - добавляет министерство.