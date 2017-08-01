За полгода в Казахстан завезли одежды на $144,3 млн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 6 месяцев в страну было завезено одежды на $144,3 млн., сообщает finprom.kz.

За полгода в страну было завезено одежды на $144,3 млн, что на 0,7% меньше аналогичного периода прошлого года. Из этого объема 78,5% (или $113,3 млн) ушло в Алматы. Также по итогам первого полугодия почти 80% всей импортной одежды было завезено из Турции, Китая, Бангладеш, Италии и Узбекистана.

Кроме того, в 2 раза увеличился импорт обуви и составил $108 млн.

Импорт турецкой одежды сократился на 28% и составил $37,2 млн. Импорт одежды из Китая составил $33 млн, увеличившись на 9%. Импорт одежды из Бангладеша вырос на 45% и составил $22 млн. Ввоз итальянской одежды вырос на 23% до $10,8 млн. Импорт одежды из Узбекистана сократился на 13%.

Женская одежда большей частью импортируется из Турции и Китая, тогда как мужская из Бангладеша. Более 40% импорта детской одежды идет из Бангладеша, 10% - из Китая, 1 - из Италии. Также, порядка 35% импортных пальто, курток и плащей привозится из Китая, 17% из Бангладеш и 15% из Италии. 30% импортных костюмов приходит из Турции, 16% из Бангладеш, 11% из Китая и 9% из Италии. 30% импортных рубашек завозится из Турции, 28% - Бангладеш, 9% и 6% - производства Китая и Италии, соответственно. Почти 50% маек и футболок завозится из Китая и 14% с Турции.

Из Китая также идет 93% всех импортных перчаток и рукавиц, 84% платков и 73% носков.

Рынок импортной одежды в Казахстане превосходит собственное производство почти в 3 раза. Если за полгода было произведено одежды на сумму 16 млрд тенге, то импортировано было на 45,5 млрд тенге, из которых 35,7 млрд тенге приходится на Алматы.

Отметим, что в Алматы рынок импортной одежды превосходит собственное производство почти в 18 раз. На один квадратный метр торговой площади Алматы приходится 2,4 тысячи тенге одежды местного производства и 43 тысячи тенге импортной одежды. Для сравнения среднереспубликанский показатель составляет 2,3 тысячи тенге и 6,4 тысячи тенге соответственно. Цены на одежду в Алматы выше средних по республике на 36%. Также объем импорта одежды преобладает над местным производством в Атырауской области в 5 раз, в Астане в 2,5 раза, в Жамбылской области почти в 2 раза и в ЮКО на 36%, в Алматинской области на 4%.

Тем временем, в 10 регионах РК наблюдается обратная ситуация - местное производство в разы превосходит импорт. В Северо-Казахстанской области объем собственного производства выше импорта более чем в 1000 раз. За полгода объем производства одежды в СКО составил 1 млрд тенге, в то время как импорт иностранной одежды составил лишь 971 тысячу тенге. На 1 квадратный метр торговой площади СКО приходится 5,3 тысячи тенге одежды местного производства и лишь 4,8 тенге импортной. Также в Павлодарской области местное производство превосходит импорт более чем в 200 раз, в Кызылординской области почти в 80 раз, в ЗКО почти в 50 раз, в Акмолинской области почти в 30 раз и в Мангистауской в 20 раз.