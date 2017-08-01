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За полгода более 200 заболевших туберкулезом выявили в Атырауской области

За полгода более 200 заболевших туберкулезом выявили в Атырауской области
19 Августа 2017 10:39 241

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За полгода 217 людей, заболевших туберкулезом, выявили в Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня показатель заболеваемости по этой болезни самый высокий по республике. В этом году за первые шесть месяцев года выявлено 217 новых случаев заболевания туберкулезом. И что больше всего волнует медиков, это то, что впервые за последние 5-6 лет наблюдается, пусть и небольшой, но рост. Раньше мы все время шли со снижением», - сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель департамента охраны общественного здоровья Атырауской области Умирзак Зинулин.

Всего на сегодняшний день в Атырауской области активная форма туберкулеза диагностирована у 1 тыс. 176 человек.

Автор: А. Соколов
Ключевые слова: Здравоохранение, 100 шагов по реализации 5 реформ , Атырауская область, Акимат, Минздрав РК,
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