За полгода более 200 заболевших туберкулезом выявили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За полгода 217 людей, заболевших туберкулезом, выявили в Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня показатель заболеваемости по этой болезни самый высокий по республике. В этом году за первые шесть месяцев года выявлено 217 новых случаев заболевания туберкулезом. И что больше всего волнует медиков, это то, что впервые за последние 5-6 лет наблюдается, пусть и небольшой, но рост. Раньше мы все время шли со снижением», - сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель департамента охраны общественного здоровья Атырауской области Умирзак Зинулин.

Всего на сегодняшний день в Атырауской области активная форма туберкулеза диагностирована у 1 тыс. 176 человек.