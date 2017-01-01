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За отсутствие временной регистрации не будут штрафовать в течение месяца - МВД РК

За отсутствие временной регистрации не будут штрафовать в течение месяца - МВД РК
10 Января 2017 13:42 410

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава МВД РК Калмуханбет Касымов пообещал, что в течение месяца граждан за отсутствие временной регистрации по месту жительства не будут штрафовать.

«В течение месяца меры воздействия к нарушителям - мы ограничимся предупреждением, и принимаем дополнительные меры, чтобы снять это напряжение», - сказал Калмуханбет Касымов в ходе заседания Правительства.

Глава МВД также отметил, что для удобства граждан регистрация места жительства осуществляется в любом ЦОНе в пределах населенного пункта.

«Прорабатывается вопрос об осуществлении временной регистрации посредством электронного Правительства», - добавил Калмуханбет Касымов.

Напомним, что 22 декабря 2016 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму». Согласно закону вводится обязательная регистрация граждан по месту временного пребывания. А также предусмотрены штрафы как для арендаторов, так и для арендодателей за отсутствие разрешительных документов.

По мнению экспертов, данная мера позволит вывести в правовое поле нелегальных арендодателей и вести учёт внутренней миграции.

Ключевые слова: МВД РК,
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