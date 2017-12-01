За неэффективность использования информсистем ужесточат ответственность руководителей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане намерены ужесточить ответственность первых руководителей за неэффективность использования информационных систем. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра информации и коммуникаций РК Даурена Абаева.

«Ранее оценка проводилась по одному критерию - эффективность использования информационных систем, по которым оценивались всего два показателя. С учетом поручений Главы государства, предлагается повысить ответственность первых руководителей госорганов по данной оценке. Кроме того, стоит вопрос использования внедренных информационных систем, в первую очередь, руководителями госорганов», - сказал министр на заседании Правительства.

Он рассказал, что в части изменений в методике оценки эффективности организационного развития госорганов, которые были проработаны совместно с АДГСПК, предусматривается оценка по трем критериям.

«Первое - это информационные системы, используемые для оказания госуслуг, второе - информационные системы, используемые для автоматизации функций госорганов и третье - доля зарегистрированных информационных систем на архитектурном портале», - отметил он.

Абаев также подчеркнул, что по итогам оценки за 2016 год до настоящего времени, 32% госслужащих не понимают функционал, интерфейс информационных систем.

Помимо этого совместно с АДГСПК были внесены изменения в методику оценки эффективности организационного развития госорганов. Так, по направлению применение информационных технологий, предусматривается оценка по трем критериям.

«К примеру, более 10 лет используются систем ИСИДО, тем не менее, на практике большинство руководителей требуют все равно бумажную версию документов, что существенно влияет на скорость принятия решений, а также увеличивает нагрузку технического характера на госслужащего. Помимо этого, прорабатывается вопрос по передаче в доверительное управление госкорпорации некоторых ключевых информационных систем», - отметил Абаев.