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За надпись на машине «Не загораживайте выход» астанчанка заплатила 80 тыс

За надпись на машине «Не загораживайте выход» астанчанка заплатила 80 тыс
10 Января 2017 17:19 295

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Житель столицы взыскал сумму ущерба за надпись на машине «Не загораживайте выход», сообщает пресс-служба суда г. Астаны. 

Мужчина припарковал свой автомобиль возле одного из жилых домов столицы. Вернувшись, он обнаружил, что с водительской стороны на дверях автомашины имеется рукописная надпись «не загораживайте выход». После чего, мужчина позвонил в полицию и сообщил о произошедшем.

Правоохранительными органами установлено, что женщина (ответчик по делу), увидев припаркованную на проходе автомашину, на ее дверях нанесла надпись «не загораживайте выход», чем причинила повреждение автомашине, говорится в сообщении.

Сарыаркинский районный суд Астаны частично удовлетворил исковые требования и взыскал с женщины сумму причиненного вреда имуществу в размере 83 947 тенге.

Решение вступило в законную силу. 

Ключевые слова: Суды, Происшествия, Астана,
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