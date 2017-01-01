За надпись на машине «Не загораживайте выход» астанчанка заплатила 80 тыс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Житель столицы взыскал сумму ущерба за надпись на машине «Не загораживайте выход», сообщает пресс-служба суда г. Астаны.

Мужчина припарковал свой автомобиль возле одного из жилых домов столицы. Вернувшись, он обнаружил, что с водительской стороны на дверях автомашины имеется рукописная надпись «не загораживайте выход». После чего, мужчина позвонил в полицию и сообщил о произошедшем.

Правоохранительными органами установлено, что женщина (ответчик по делу), увидев припаркованную на проходе автомашину, на ее дверях нанесла надпись «не загораживайте выход», чем причинила повреждение автомашине, говорится в сообщении.

Сарыаркинский районный суд Астаны частично удовлетворил исковые требования и взыскал с женщины сумму причиненного вреда имуществу в размере 83 947 тенге.

Решение вступило в законную силу.