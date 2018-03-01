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За многомиллионные хищения на 7 лет посадили бухгалтера детсада в Павлодарской области

14 Марта 2018 00:07 218
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За многомиллионные хищения на 7 лет посадили бухгалтера детсада в Павлодарской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Железинским районным судом Павлодарской области рассмотрено уголовное дело по хищению средств бухгалтером сельского детского сада в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ».

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Из материалов дела следует, что бухгалтер ясли-сада «Талбесiк», находящегося на балансе акимата Теренкольского сельского округа Качирского района, в период с января 2015 года до мая 2017 года совершил хищение денежных средств, поступивших на расчетный счет ясли-сада. Общая сумма причиненного ущерба составила 6,9 млн тенге.

Приговором суда он признан виновным в совершении преступления по статье «хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере» и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы без конфискации имущества с лишением права занимать должности в сфере финансовой деятельности сроком на 7 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

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Ключевые слова: Суды, Павлодарская область, Происшествия, Коррупция,
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