За хищения в детском саду Уральска директора посадят на 11 месяцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывшему директору детсада в Уральске штраф заменили реальным сроком, пишет Мой город.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, 12 января уральский городской суд удовлетворил представление государственного судебного исполнителя о замене наказания в виде штрафа на лишение свободы в отношении бывшего директора детского сада Нурулиной.

- Приговором от 5 августа 2016 года Нурулина была осуждена по статье 198 ч.3 п.2 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, неоднократно, в крупном размере". Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 3,9 млн тенге с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах, - пояснили в пресс-службе суда ЗКО.

Однако, вместо назначенных 3 964 000 тенге бывший директор оплатила лишь 1 млн тенге.

Согласно статьи 41 части 3 УК РК, в случае уклонения от уплаты штрафа, назначенного за совершение преступления, он заменяется лишением свободы.

Постановлением суда представление судебного исполнителя удовлетворено, и наказание в виде штрафа Нурулиной заменили на лишение свободы сроком на 11 месяцев и 3 дня.

Постановление суда не вступило в законную силу.