За годы независимости сложилась политическая нация казахстанцев - Гела Васадзе

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Пять социальных инициатив, озвученных Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 5 марта 2018 года на совместном заседании палат Парламента РК - это очень важный этап в развитии страны, считает грузинский политолог Гела Васадзе. Таким мнением он поделился с собственным корреспондентом МИА «Казинформ» в Азербайджане.

«Начать разговор мне бы хотелось не с самих инициатив, а с того, что объединяет многонациональный народ Казахстана. Можно смело сказать, что за годы независимости сложилась политическая нация казахстанцев, которые, несмотря на различия в языке и вере ощущают себя неотъемлемой частью страны. В период подъема национализма на постсоветском пространстве слишком велик был соблазн воспользоваться таким удобным инструментом для сохранения политической власти. Мы это видели на примерах многих бывших союзных республик. Руководство Казахстана на это не пошло и оказалось право. Казахстан остается Родиной для всех граждан страны, независимо от этнического происхождения. И это очень важно для дальнейшего движения вперед», - сказал Г.Васадзе.



Эксперт также отметил ещё один важный момент в выступлении Президента РК - четко и ясно прозвучало осуждение трагических страниц общей истории, связанных с бесчеловечным отношением режима к целым народам. «Тут не было радикального отказа от всего, что было раньше. Но без понимания своей истории, без осуждения тех мрачных страниц, которые писались кровью и слезами людей и народов, невозможно двигаться дальше», - считает эксперт.



«Что касается инициатив Президента РК. Богатства Казахстана складываются благодаря упорному труду его граждан. Поэтому инвестиции в людей - самые выгодные, которые только могут быть. Уверен, что они сторицей окупятся. Мы живем в очень сложном и постоянно меняющемся мире. К сожалению, изменения далеко не всегда к лучшему, поэтому так важно вовремя реагировать на те риски и вызовы, которые появляются. Именно на это направлены инициативы Президента Казахстана», - сказал политолог.



Резюмируя сказанное, собеседник подчеркнул: «Программы доступного жилья, получения качественного образования, снижения налогового бремени для низкооплачиваемых категорий работников, расширения возможностей для получения кредитов гражданами и газификация северных и центральных регионов страны - амбициозный план по выводу Казахстана на качественно новый уровень стабильности. А ведь стабильность является главным условием развития. Остается только пожелать народу Казахстана успехов на этом пути».





фото: yenicag.ru