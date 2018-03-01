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За Димаша Кудайбергена проголосовало около 70 млн человек в Китае

5 Марта 2018 15:50 670
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За Димаша Кудайбергена проголосовало около 70 млн человек в Китае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский певец Димаш Кудайберген стал победителем в очередном этапе рейтинга «Самый влиятельный певец» наиболее авторитетной интернет-компании Китая -  «NetEase», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тысяча благодарностей моим болельщикам в моей стране и в разных частях мира, которые отдают за меня свои голоса на всех шествиях, всегда меня поддерживают и повышают мой статус! За два дня набрал 70 миллионов голосов - это ваше достижение, Dears! Не я победитель, а вы! Спасибо, Dears!», - написал певец на своей странице в Instagram.

Отметим, это первое появление Димаша в рейтинге «Top Influential Idol». Рейтинг обновляется еженедельно, поклонники каждой «звезды», вошедшей в рейтинг, голосуют в течение 7 дней, победитель выявляется в начале каждой недели. В конце года победитель в недельных рейтингах получит звание «Самый влиятельный певец».

Димаш сейчас набрал в 62-м рейтинге «Top Influential Idol» 1,09 миллиона голосов и находится на третьем месте.

Автор: Мухтар Калимоллаулы

 

 

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Ключевые слова: Димаш Кудайбергенов, Китай,
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Перевод:

Мейрамбек Байгарин

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