За Димаша Кудайбергена проголосовало около 70 млн человек в Китае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский певец Димаш Кудайберген стал победителем в очередном этапе рейтинга «Самый влиятельный певец» наиболее авторитетной интернет-компании Китая - «NetEase», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тысяча благодарностей моим болельщикам в моей стране и в разных частях мира, которые отдают за меня свои голоса на всех шествиях, всегда меня поддерживают и повышают мой статус! За два дня набрал 70 миллионов голосов - это ваше достижение, Dears! Не я победитель, а вы! Спасибо, Dears!», - написал певец на своей странице в Instagram.

Отметим, это первое появление Димаша в рейтинге «Top Influential Idol». Рейтинг обновляется еженедельно, поклонники каждой «звезды», вошедшей в рейтинг, голосуют в течение 7 дней, победитель выявляется в начале каждой недели. В конце года победитель в недельных рейтингах получит звание «Самый влиятельный певец».

Димаш сейчас набрал в 62-м рейтинге «Top Influential Idol» 1,09 миллиона голосов и находится на третьем месте.



Автор: Мухтар Калимоллаулы