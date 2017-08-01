За 5 лет на родину экстрадировано более 160 казахстанцев - Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние 5 лет на родину экстрадированы более 160 казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Отмечается, что перевод осужденного на родину - это обязанность государства, предусмотренная ст. 11 Конституции РК, так у осужденного за рубежом гражданина Казахстана имеется возможность отбывать наказание у себя на родине, рядом с близкими, родственниками, в знакомой для себя среде.

Казахстан подписал двусторонние договоры в данной сфере с 14 странами, в том числе с Индией, Китаем, Ираном, Италией, Саудовской Аравией, Турцией и другими странами. Прорабатываются вопросы о заключении аналогичных соглашений с Бразилией, Грецией, Израилем и ОАЭ.

Также Казахстан участвует в трех многосторонних конвенциях, две из них по СНГ и другая - межамериканская конвенция.

«За 5 лет в Казахстан экстрадировано 162 наших соотечественника и за рубеж передано 316 иностранцев. Ярким примером является перевод в Казахстан 14 наших граждан, осужденных китайскими судами на длительные сроки лишения свободы», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Также в ведомстве сообщили о ситуации с Диасом Кадырбаевым, отбывающем наказание в тюрьме «Биг-Спринг» в штате Техас (США) за причастность к террористическому акту в Бостоне. С 2015 года Генеральная прокуратура неоднократно обращалась в Министерство юстиции США о его переводе на родину. Однако был получен отказ в связи с тяжестью совершенного преступления. Он осужден на 6 лет. Срок отбытия наказания заканчивается в 2019 году. Данный вопрос находится в исключительной компетенции американской стороны.