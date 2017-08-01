За 1 млрд тенге продан бассейн в Шымкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялись торги «Центрального водно-спортивного комплекса» на стадионе им. Кажимукана в Шымкенте, который ранее принадлежал управлению физической культуры и спорта Южно-казахстанской области. Об этом сообщает tvk-uko.kz.

При стартовой цене в 1 миллиард 213 миллионов тенге самый большой бассейн в городе продали за полтора миллиарда тенге.

Покупатель, к слову, остался неизвестным. Отметим, что комплекс оборудован в соответствии с мировыми стандартами для проведения соревнований международного уровня. Вокруг бассейна установлены теплые полы, вода прогревается до нужной температуры. Тренировки в комплексе проводятся по четырем видам: плавание, водное поло, синхронное плавание и прыжки в воду.

Между тем, по неподтвержденным данным, все спортивные объекты, находящиеся в государственном управлении, будут проданы. В числе прочих к ним относятся Центральный стадион имени Кажимукана и ледовый дворец «Муз сарайы».