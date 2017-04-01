Южный Казахстан вошел в тройку лидеров по формированию делового климата

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Южно-Казахстанская область вошла в тройку лидеров по формированию делового климата, сообщает пресс-служба акима ЮКО.

Регион имеет высокие темпы роста в развитии малого и среднего бизнеса. Такую оценку дал уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Болат Палымбетов.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана, деловая активность южноказахстанских предпринимателей на высоком уровне.



«Объекты предпринимательства Южно-Казахстанской области входят в тройку лидеров в республике. Из года в год растет активность предпринимателей. Можно положительно оценить работу местных властей, которые оказывают поддержку предпринимателям», - сказал Болат Палымбетов.



Аким области Жансеит Туймебаев и Болат Палымбетов обсудили актуальные вопросы в сфере предпринимательства. Были затронуты такие актуальные вопросы, как формирование делового климата региона, борьба с коррупцией и теневой экономикой, выплата налогов, предоставление земельных участков.



Глава региона отметил, что в регионе существует дефицит земельных участков, необходимых бизнесу.

«В Южно-Казахстанской области нет ни одного свободного земельного участка. Всем известно, что в областном центре все коммерческие земли проданы. Поэтому, нам нужно выявить и контролировать земельные участки, где строительство затянулось на длительное время. Во всех районах и городах, необходимо проверить все земельные участки и рассмотреть пути повышения их эффективности», - сказал Ж.Туймебаев.

Не остались без внимания и вопросы миграционного законодательства, привлечения инвесторов, а также вопросы занятости.