Южный Казахстан нацелили на лидерство в производстве мяса птицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев посетил с рабочим визитом Ордабасинский район и ознакомился с деятельностью ряда крестьянских хозяйств, передает пресс-служба акима ЮКО.





В первую очередь, глава региона побывал на территории крупнейшего птицекомплекса ТОО «Ордабасы кус», где занимаются выращиванием, убоем и переработкой мяса индейки. На сегодня производственная мощность комбината достигла 8 110 тонн мясной продукции в год. Инвестиционная стоимость проекта составила 3 млрд. 249 млн. тенге.





В рамках индустриальной карты в 2010 году был запущен первый этап проекта. Ежегодно птицекомплекс производил 4828 тонн мяса индейки в живом весе. В том же году трудоустроено 280 человек. В 2014 году был запущен II этап проекта на сумму 2 млрд. 330 млн. тенге, дополнительно создано 140 рабочих мест.



Также в рамках индустриальной карты до 2018 года планируется запустить третий этап проекта, где ожидается увеличение общей мощности до 20 тыс. тонн мяса индейки в живом весе в год. Финансирование осуществляется через АО «КазАгроФинанс». Инвестиционная стоимость проекта составит 10 млрд. 150 млн. тенге, дополнительно будет создано 100 рабочих мест. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» к предприятию проведен газопровод на общую сумму 53 млн. тенге. На сегодняшний день здесь трудятся 415 человек.



В свою очередь, глава региона положительно оценил работу по производству мяса индейки. Продукция ТОО «Ордабасы кус» реализуется под торговой маркой «Дәмді ет» («Вкусное мясо»).

«Продукцию ТОО «Ордабасы кус» по производству мяса индейки необходимо реализовывать и в других регионах. Таким образом, в этом направлении предпринимательства наша область должна выйти на передний план», - сказал Ж.Туймебаев.







Кроме того, аким области ознакомился с работой расположенного в поселке Уялыжар сельского округа Боржар цеха ТОО «Ордабасы жем» по изготовлению кормов. Производство запущено в 2015 году, общая стоимость проекта составила 209 млн. 512 тыс. тенге. Через АО «КазАгроФинанс» приобретена сельскохозяйственная техника на сумму 116 млн. 846 тыс. тенге. Создано 16 рабочих мест, здесь ежегодно производят 3 тыс. тонн кормов.



В ходе визита аким области побывал в садах ТОО «Александровский сад», где на 17 га ведутся садоводческие работы. В 2015 году здесь был посажен яблоневый сад, а в прошлом году продукция уже была поставлена на рынки. В этом году планируется расширить территорию до 30 га, где будут выращивать 5 яблоневых сортов. В садах применяется израильская технология капельного орошения, на производстве работают 30 человек.





Глава региона также посетил кирпичный завод ТОО «Агро-V», оснащенный новой автоматизированной технологией. Завод функционирует с октября 2014 года, он был запущен в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития. Инвестиционная стоимость проекта составила 527 млн. тенге. На инфраструктурные работы было выделено 148 млн. тенге. Здесь установлены электрические столбы, 1 водонапорная башня и 2 скважины глубиной 100 метров. Создано 40 рабочих мест.



В завершение визита глава региона оценил деятельность КХ «Аделя», расположенного на 16 гектарах. В тепличном хозяйстве, запуск которого состоялся в 2011 году, постоянной работой обеспечено 100 человек. Средняя заработная плата составляет 80 тыс. тенге. В проект, реализованный в два этапа, руководство тепличного хозяйства инвестировало 5 млрд. 248 млн. тенге. Запуск тепличного хозяйства состоялось в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» к предприятию проведен газопровод.







На встрече с активом района аким области подвел итоги своего визита, были обсуждены актуальные вопросы, а руководитель района и его заместители отчитались о проделанных работах.

В районе за последние пять лет объем промышленной продукции вырос в 3 раза, а объем продукции сельского хозяйства в 1,5 раза.



«Перед сегодняшним заседанием мы посетили ряд объектов и ознакомились с их деятельностью. Мы убедились, что есть много проблем», - отметил аким области и поручил руководству региона найти пути их решения.



Наряду с этим поручено усилить работу: по привлечению инвестиций, с финансовыми организациями, подготовить план мероприятий по реализации индустриальных проектов, открыть цеха по глубокой переработке продукции сельского хозяйства, а также в соответствии с законом вернуть в государственную собственность неосваиваемые земли. Кроме того, принять комплексный план по обеспечению населенных пунктов питьевой водой и природным газом, разработать план по развитию туризма. В завершение заседания аким области сказал, что на 2017 год из республиканского областного и бюджета Ордабасинского району выделено 16 млрд. тенге.



«Уверен, что выделенные средства в целях повышения социально-экономического состояния района будут эффективно использованы и способствовать дальнейшему развитию Ордабасинского района», - сказал Жансеит Кансеитович.



Из этих средств 1,7 млрд. тенге выделят для завершения строительства автоматизированной газовой станции и обеспечения газом района, 105 млн. тенге - для обеспечения жителей населенного пункта Спатаев водой, а 2,3 млрд. тенге выделят на строительство 5 школ. На 287 млн. тенге будет построена одна врачебная амбулатория и 2 фельдшерско-акушерских пункта. 283 млн. тенге направлены на завершение строительства 14 жилых 2 квартирных домов в п. Темирлан. На разработку детального плана по планировке проектов туристического сервиса, которые будут расположены вдоль международной дороги Западная Европа - Западный Китай, выделят 7 млн. тенге. Также для обеспечения газом 6 поселков на разработку проектно-сметной документации предусмотрено более 20 млн. тенге.