Южную Осетию переименуют в Государство Алания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Переименование Республики Южная Осетия (РЮО) в Государство Алания на состоявшемся 9 апреля референдуме, согласно окончательным данным, поддержали 80% граждан республики. Об этом сообщила глава ЦИК Белла Плиева на заседании по подведению итогов голосования, передает ТАСС.

«Признать референдум состоявшимся. «За» - 80% проголосовавших», - сказала она. Плиева уточнила, что за новое название проголосовали 25123 человека, против - 6466. Изменение вступает в силу со дня опубликования.

В воскресенье, 9 апреля, в Южной Осетии прошли выборы президента. Параллельно граждане республики отвечали на вопрос, согласны ли они с переименованием страны в Государство Алания (наименование Республика Южная Осетия в этом случае сохраняется как равнозначное).

Выборы и референдум в Южной Осетии признаны состоявшимися, явка составила 80%.