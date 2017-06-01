Южно-Казахстанская область готова принять туристов ЭКСПО

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Южно-Казахстанская область готовится принять гостей международной выставки «ЭКСПО-2017». Совместно с акиматом области и туристскими ассоциациями разработаны специальные 3-5 дневные маршруты для туристов, передает пресс-служба акима ЮКО.

Отметим, что стоимость 3-дневного маршрутного тура для группы, состоящей из 10 - 15 человек составит 62400 тенге. А 5-дневный тур обойдется туристам в 106 тысяч тенге.

Туристы смогут посетить памятники архитектуры и истории. К примеру, в Туркестане музей-заповедник «Хазрет Султан» и городище Сауран, в Отырарском районе мавзолей Арыстан баб и городище Отырар, в Байдибекском районе пещеру Акмешит - мавзолей «Домалак Ана», а в Казыгуртском районе мемориальный комплекс «Кеме калган» и природный заповедник «Адам ата - Жер-Ана, в Толебийскийском районе «Сайрам-Угамский» заповедник и в Тюлькубасском районе заповедник «Аксу - Жабаглы».



Также в Шымкенте будут организованы познавательные экскурсии по городу (Дендропарк, Парк Независимости. Площадь Наурыз, памятник Байдибек-би и др.)



Наряду с этим, в области возведен этноаул «Алаш», где туристов ознакомят с культурой и бытом кочевников в формате "живой истории». В свою очередь, они смогут принять участие в процессе приготовления казахских национальных блюд и попробуют освоить древнее ремесло. Более того, туристам организуют прогулки на лошадях и верблюдах.