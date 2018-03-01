Юные художники представили свои картины в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Государственном музее РК в Алматы открылась выставка работ будущих живописцев, дизайнеров и ремесленников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свое творчество представили ученики школы изобразительного искусства и дизайна имени Абылхана Кастеева. Взору посетителей открылась целая коллекция талантливых работ детей: рисунки и живопись, а также дизайнерские вещи, глиняные горшки, ювелирные изделия и панно из обработанного металла.

«Нам бы хотелось, чтобы ученики нашей школы показывали не только своим родителям, чтобы их работы могли увидеть горожане и гости южной столицы Казахстан. Одаренных детей также нужно поддерживать и давать им возможность поделиться своим искусством. Они как взрослые, тоже хотят увидеть реакцию незнакомых людей на их творения. Дети практически творят чудо своими талантливыми руками», - сказал директор школы изобразительного искусства и дизайна имени Абылхана Кастеева Рамазан Тунгушбаев.





В рамках выставки прошли и мастер-классы лучших учеников и педагогов школы по рисованию акварелью, выделки войлочных изделий, гончарному искусству и обработке металла для ювелирных украшений.

«У нас очень много клубов в школе и по гончарке, керамике и по стеклу. Я думаю, людям будет интересно вживую увидеть весь процесс создания прикладного искусства в одном месте. И заодно попробовать самому прикоснуться к миру живописи и ремесла», - добавил Р. Тунгушбаев.

В школе появился курс по художественной обработке металла. И желающих научиться столь тонкому и в то же время сложному в техническом плане ремеслу, становится больше. По словам педагога Есбола Душета, каждая ученица мечтает создать свое ювелирное украшение. Для удобства ученики работают с мягкими сплавами металла.





«Девочкам нравится мастерить для себя серьги и кулоны. Ученики сами придумывают дизайн, а я учу их технике обработки и консультирую по безопасности работы за станком. Методом художественной обработке металла можно создавать большие картины и панно. Они делают их настолько профессионально, что они достойны выставляться в лучших галереях города», - сказал Е. Душет.

Школа изобразительного искусства и технического дизайна имени Абылхана Кастеева была создана в 1981 году, как Алматинская детская художественная школа - первое в Алматы специализированное учебное заведение, дающее детям начальное художественное образование. В ней обучаются свыше тысячи учеников.



















