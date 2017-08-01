Юношеские сборные Казахстана поборются за путевки на Олимпиаду

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юношеские сборные Казахстана по футзалу поборются за путевки на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, сообщает KazFootball.kz.

С 6 по 18 октября 2018 года в аргентинском Буэнос-Айресе состоятся III Юношеские Олимпийские игры. Впервые в программу игр введен футзал среди юношей и девочек (U-18). Всего за медали поборются по 10 команд. От УЕФА в отборочных турнирах примут 16 юношеских сборных и 8 женских юношеских сборных. Всего по две команды от УЕФА получат путевки на Олимпиаду.

Согласно рейтингу национальной сборной Казахстана по футзалу, которая находится на восьмом месте, наши юноши и девочки получили возможность сыграть в отборочных турнирах и попытаться выиграть путевки на Олимпиаду. Остальные члены УЕФА не имеют шанса даже поучаствовать в отборочных турнирах.