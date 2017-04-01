Юношеская сборная РК стартовала с поражения на ЧМ-2017 по хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В первом матче в рамках чемпионата мира среди юношеских команд в группе «А» первого дивизиона, проходящего в словенском Бледе, сборная Казахстана уступила Норвегии. Об этом передает Sports.kz.

Норвегия U-18 - Казахстан U-18 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайбы:

1:0 - 09:48 Петтерсен (Ратейчак, Мартинсен). В равенстве

2:0 - 39:12 Петтерсен (Мейер, Матисен). В большинстве

2:1 - 45:13 Атаханов (Муратов, Гатиятов). В равенстве



Вратари: Викстол - Каратаев.

