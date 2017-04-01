Погода
Астана -5 °С
Алматы 1 °С
Курс валют
USD 313.02
EUR 332.90
RUB 5.50
CNY 45.39

Юношеская сборная РК стартовала с поражения на ЧМ-2017 по хоккею

Юношеская сборная РК стартовала с поражения на ЧМ-2017 по хоккею
8 Апреля 2017 01:23 247

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - В первом матче в рамках чемпионата мира среди юношеских команд в группе «А» первого дивизиона, проходящего в словенском Бледе, сборная Казахстана уступила Норвегии. Об этом передает  Sports.kz.

Норвегия U-18 - Казахстан U-18 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайбы:
1:0 - 09:48 Петтерсен (Ратейчак, Мартинсен). В равенстве 
2:0 - 39:12 Петтерсен (Мейер, Матисен). В большинстве
2:1 - 45:13 Атаханов (Муратов, Гатиятов). В равенстве 

Вратари: Викстол - Каратаев. 
 

 

 

Ключевые слова: Спорт, Видео,
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив