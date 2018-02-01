Юношеская сборная Казахстана разгромила румынских футболистов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юношеская сборная Казахстана до 19 лет, проводящая учебно-тренировочные сборы в Турции, провела очередной контрольный матч. На этот раз против сверстников из румынского клуба «Академия» (Бухарест), сообщается на сайте Казахстанской федерации футбола.

Весь матч подопечные Александра Кузнецова владели территориальным преимуществом. Правда, счет в начале игры открыли румыны - с пенальти, на 7-й минуте матча. Казахстанцы отыгрались в концовке первого тайма - на 43-й минуте отличился Максим Ваганов. Он же в добавленное время к первой половине игры вывел нашу команду вперед - 2:1.

Во втором тайме казахстанцы забили еще два мяча. Сначала на 72-й минуте свой момент реализовал форвард российского «Тосно» Данил Черный, а 83-й минуте - Арыстан Мукашев.

Таким образом, казахстанцы одержали вторую подряд победу на учебно-тренировочном сборе в Турции. Ранее наша команда переиграла датский клуб «Кёге».

Казахстан U19 - «Академия» (Бухарест, Румыния) - 4:1 (2:1);

Голы у сборной Казахстана: Ваганов, 43 мин.; Ваганов, 45+1; Черный, 72 мин.; Мукашев, 83 мин.

Казахстан U19: Медведев, Айтым, Нурсеитов, Ильясов (к), Совет, Караман, Кайркенов, Нурберген, Красноперов, Ваганов, Грабко.

На замену выходили: Устименко, Ульшин, Бачек, Кенесов, Усачев, Сагнаев, Мукашев, Черный, Кашкен, Жакипбаев, Джанунц, Шамши, Скворцов.