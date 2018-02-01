Юношеская сборная Казахстана по футболу обыграла датчан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юношеская сборная Казахстана до 19 лет в рамках УТС в Турции провела контрольный матч против юных футболистов датского клуба «Кёге», передает СИА «SPORTINFORM».

Соперник представляет из себя классическую скандинавскую команду, проповедующую силовой футбол.

На 26-й минуте встречи подопечные Александра Кузнецова открыли счет - отличился Лев Скворцов. Отыгрались датчане лишь во втором тайме - на 61-й минуте. Вскоре, через три минуты казахстанцы вновь вышли вперед. Динмухаммед Кашкен с пенальти был точен. На 76-й минуте самый юный дебютант «Астаны» в истории этого клуба Мади Жакипбаев забил третий мяч нашей команды. Датчане не теряли шансов отыграть два мяча, но сумели забить лишь один - с пенальти, на 88-й минуте игры.

Таким образом, казахстанцы обыграли датских футболистов со счетом 3:2.

Казахстан U19 - «Кёге» U20 (Дания) - 3:2 (1:0).

Голы у сборной Казахстана забили: Скворцов, 26 мин.; Кашкен - с пенальти, 64 мин.; Жакипбаев, 74 мин.

Казахстан U19: Устименко, Айтым, Нурсеитов, Ильясов, Совет, Скворцов, Ульшин, Кенесов, Усачев, Сагнаев, Жакипбаев (к).