Юная туристка погибла на горнолыжном курорте в ВКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На горнолыжном курорте в Восточно-Казахстанской области насмерть разбилась девушка, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня, 27 февраля, девушка погибла, упав со стьюба на горнолыжной трассе», - сообщается на официальной странице горнолыжной базы в Instagram.

Отмечается, что подростки отдыхали в беседке, с ними были сопровождающие.



«К сожалению, несмотря на предупреждения сотрудников канатной дороги, указатели и запрещающие знаки, ребята поднялись на горнолыжный склон со стьюбом, что категорически запрещено (для тьюбинга на площадке обустроена специальная трасса). Несчастный случай произошел на горе, незамедлительно была обеспечена транспортировка на специальных носилках, вызвали дежурного медика. К сожалению, меры экстренной реанимации не дали результата и помочь было уже невозможно», - говорится в публикации.

В настоящее время на курорте проводятся следственные мероприятия. По данным газеты «Устинка Live», погибшей было 17 лет, она училась в школе.

Сотрудники горнолыжного курорта выразили соболезнования родным и близким погибшей.



Фото:oskemen.info