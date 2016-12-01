Юбэнк-младший готов к бою с Головкиным в 2017 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Британский боксер Крис Юбэнк-младший (23-1, 18 КО) рассказал в интервью iFL TV, почему его бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) сорвался, а также выразил надежду, что поединок все-таки состоится в следующем году.

«Эдди Хирн увидел легкий выход из сложившейся ситуации - передать этот бой Келлу Бруку. Мы вели переговоры о бое с Головкиным, и они были близки к завершению, но мы не из тех, кто соглашается на все, что им предлагают. Мы деремся на тех условиях, которых действительно заслуживаем. Келл же соглашается на все, что предлагает ему Эдди. Люди спрашивают, расстроен ли я тем, что бой с Головкиным не состоялся. Это упущенная возможность, но в то же время ничего не бывает без причины. Мы все еще можем организовать этот бой, и я надеюсь, он состоится в 2017 году», - цитирует Юбэнка Sports.kz.