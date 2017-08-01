Ярмарка сельскохозяйственной продукции Жамбылской области пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках международной выставки «ЭКСПО-2017» на территории спортивного комплекса «Қазақстан» 29-30 августа пройдет ярмарка сельскохозяйственной продукции Жамбылской области, сообщила пресс-служба акима региона.

«На ярмарке жамбылские товаропроизводители представят свыше 277,6 тонн продукций на сумму более 166,2 млн тенге. В том числе, 10 тонн мяса (конина, говядина, баранина) 2,5 тонн колбасных изделий, 7,5 тонн молочной продукции, 5 тысяч яиц, 5 тонн гречки, 5 тонн риса, 0,2 тонн кондитерских изделий, 1,5 тонн макаронных изделий, 5 тонн растительного масла, 10 тонн сахара, 1,5 тонна мёда, а также 213 тонн овощей и фруктов»,- говорится в сообщении.

Цены на сельхозпродукцию ожидаются на 8-20 процентов ниже рыночных.