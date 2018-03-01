Японские синтоисты примут участие в Съезде мировых и традиционных религий в Астане

ПЕКИН-ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня Посол Казахстана в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев передал приглашение Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева принять участие в Съезде мировых и традиционных религий в Астане главе Ассоциации синтоистских храмов «Джинджя Хончё» Цунекие Танака, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Ц.Танака с глубокой признательностью принял приглашение и отметил, что для него большая честь принять участие в таком важном мероприятии.

Синтоистский священнослужитель высоко оценил заслугу Президента Н.Назарбаева в созидании гармоничного светского общества с благоприятными условиями для всех религиозных конфессий.

По мнению Ц.Танаки, странам, где имеются факты религиозной нетерпимости, необходимо следовать опыту Казахстана. Глава Ассоциации синтоистских храмов отметил, что Съезд религиозных лидеров является идеальной площадкой для обмена мнениями и глобального межконфессионального диалога. Он заявил, что ни в одной стране мира подобные съезды не проводятся под личным патронажем глав государств, и это вызывает подлинное восхищение.

Ц.Танака также отметил динамичное развитие Астаны, подчеркнув, что для него особо приятно посетить столицу Казахстана в год ее 20-летия. В данном контексте он подчеркнул, что гордится тем, что его соотечественник Кишё Курокава является автором мастер-плана Астаны.

В свою очередь, Е.Баударбек-Кожатаев ознакомил собеседника с проводимыми реформами в Казахстане и, в частности, программой Главы государства «Рухани жаңғыру».