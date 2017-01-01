Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) осуществило успешный запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя SS-520-4 для вывода спутника на орбиту.

Запуск состоялся в 08.33 по местному времени (02.33 мск) из Космического центра Утиномура в японской префектуре Кагосима. По данным телеканала NHK, спустя 7,5 минуты коммуникационный спутник вышел на намеченную орбиту на высоте 200 километров над Землей.

Изначально запуск ракеты-носителя SS-520-4 был запланирован на 11 января, но был отменен из-за неблагоприятных погодных условий, отмечает РИА Новости.

SS-520-4 - самая маленькая в мире ракета, способная вывести на орбиту искусственный спутник. Ее высота составляет всего 9,5 метров, диаметр 50 сантиметров, вес - 2,6 тонны. Это намного меньше используемых сейчас летательных аппаратов: высота ракеты Н2А - 50 метров, а запущенной в конце прошлого года миниатюрной "Эпсилон" - 25 метров. Размеры спутника, который должен будет вести наблюдение за земной поверхностью, также невелики - вес 3 килограмма, параметры 11,66 Х 11,6 Х 34,6 сантиметра.

Размеры ракеты и спутника позволили в десятки раз сократить расходы на разработку и запуск. Они составили всего 400 миллионов иен (около 3,47 миллиона долларов). Это сотые части от расходов на запуск традиционно используемых ракет: в среднем запуск ракеты типа Н2А обходится в сумму более 1 миллиарда иен (более 100 миллионов долларов).

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