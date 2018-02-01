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Япония представила талисманы Олимпийских игр 2020

28 Февраля 2018 18:24 422
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Япония представила талисманы Олимпийских игр 2020

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Токио прошла презентация официальных талисманов Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года. Ими стали супергерои в стиле японского аниме, передает The Guardian.

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Более двух тысяч дизайнеров откликнулись на призыв и направили свои эскизы талисманов на суд японской публики. В список финалистов вошли три варианта дизайна талисманов, из которых и были отобраны победители.

Что интересно, в голосовании за талисманы Олимпиады 2020 приняли участие исключительно школьники, миллионы учащихся со всей Японии. На презентации талисманов в среду присутствовали 600 юных чирлидеров.

Отмечается, что у талисманов пока нет имен. Символом Олимпийских игр стал талисман в сине-белую клетку, который, по словам организаторов, обладает обостренным чувством справедливости. Символ Паралимпийских игр - аниме-персонаж в розово-белую клетку напоминает цветок сакуры.

Японский иллюстратор Рио Танигучи, который собственно и разработал дизайн талисманов, признался агентству The Guardian, что до сих пор не верит в происходящее. «Я в полном замешательстве. Хочу поделиться с любимой супругой потрясающей новостью о том, что именно мои талисманы были выбраны», - сказал он.

Организаторы надеются, что талисманы-супергерои подстегнут интерес к Олимпийским играм, а также продажи олимпийских сувениров. Дело в том, что в Японии талисманы и все, что с ними связано - это довольно прибыльное дело. К примеру, продажи продуктов питания и игрушек с изображением медвежонка Кумамона, талисмана префектуры Кумамото, достигли рекордных для Японии 128 миллиардов йен (1.1 миллиард долларов США) в 2016 году.

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Ключевые слова: Олимпиада, Япония,
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Перевод:

Татьяна Кудренок

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