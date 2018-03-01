Якорную сельхозкооперацию предложили внедрить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанским сельскохозяйственным кооперативам не хватает оборудования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мониторинг деятельности кооперативов показывает, что из созданных 851 кооператива, 491 оснащен оборудованием и готов приступить к заготовке продукции в текущем году. Тогда как 360 кооперативов не оснащены собственным оборудованием. К сожалению, можно сказать, что есть количество, но нет качества. В связи с чем, считаю нецелесообразным продолжение практики установки индикативов для местных исполнительных органов по регистрации новых кооперативов», - сказал вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев на заседании Правительства.

По его словам, из-за несвоевременного обеспечения оборудования кооперативов не были достигнуто некоторые целевые показатели.

«В июле 2018 года на отчетный период было запланировано достижение 64 показателей и результатов, из которых достигнуто 47, не достигнуто - 17. Из 17 показателей - 5 показателей по объему заготовленной продукции. Недостижение показателей связано с тем, что большая часть кооперативов была оснащена оборудованием только во втором полугодии», - отметил он.

В связи с этим, вице-министр обратился к акимам.

«Акиматам областей необходимо обеспечить выход на проектные мощности созданных сельхозкооперативов, а также завершить определение дальнейшей работоспособности приступивших к осуществлению деятельности сельхозкооперативов и обеспечить их оснащение необходимым оборудованием. Кроме того, принимая во внимание, что в настоящее время многие сельхозкооперативы сталкиваются с проблемами сбыта произведенной продукции, отсутствием специфических знаний в области технологической безопасности производимой продукции, а также с отсутствием основным оборотных средств, предлагаем применить модели создания якорной сельхозкооперации», - подчеркнул Евниев.

По его мнению, это позволит экономически объединить, как крупных, так и мелких субъектов АПК с использованием элементов горизонтальной и вертикальной кооперации.