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Взрывное столкновение звезд показали в видеоролике

Взрывное столкновение звезд показали в видеоролике
8 Апреля 2017 00:49 285

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - Астрофизики из Колорадского университета обнаружили следы столкновения двух небольших протозвезд в Облаке Ориона, передает Лента.ру.

Видеоролик, в котором показана фотография взрыва, опубликован на YouTube-канале Европейской южной обсерватории.
 

Удар двух небесных тел был настолько мощным, что количество выделившейся энергии сравнимо с тем, что излучает Солнце в течение десяти миллионов лет. В результате газ, пыль и другие протозвезды стали разлетаться от эпицентра взрыва со скоростью 150 километров в секунду.

 

 

Ключевые слова: Освоение космоса, Видео,
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