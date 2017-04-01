Взрывами предотвращают заторы льда на Иртыше в Восточном Казахстане 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане продолжают активно предотвращать ледовые заторы на реках. В Бескарагайском районе, на реке Иртыш, сегодня были проведены профилактические взрывные работы недалеко от села Кривинка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по ЧС.





Для снятия угрозы поднятия уровня воды было заложено более 600 кг взрывчатки, Обеспечение безопасности осуществляла группа спасателей Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда.





Следующее место для профилактических работ запланировано вниз по течению, в 5 км от села Семиярка.

На сегодня сотрудниками гарнизона ДЧС ВКО проводится максимальная работа по противопаводковым действиям.

«Обстановка по региону стабильная, - отмечают в ДЧС. - Контроль за ситуацией в круглосуточном режиме держит оперативный штаб ДЧС ВКО».





На случай ликвидации ЧС в области создана группировка сил и средств МВД РК численностью порядка 1000 человек личного состава, 270 единиц техники и плавсредств. В областном резерве имеется палаточный лагерь общей вместимостью до 600 человек.